Зидан прокомментировал результат матча с «Атлетико»

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07 Марта 2021, 21:18,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча с мадридским «Атлетико» (1:1).
«В первой половине «Атлетико» играл лучше, а во второй – мы. Самое важное то, как вы выступаете в ключевой момент.
«Барселона» отрывается от нас? Наша цель – победить в следующих матчах. Мы понимаем, что осталось много игр, будем бороться в каждой из них. Всё может измениться в любой момент. Мы знаем, что должны стать лучше», - цитирует французского специалиста Marca.
Мадридский «Реал» набрал пятьдесят четыре очка в двадцати шести турах и расположился на третьем месте в чемпионате Испании.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Зинедин Зидан