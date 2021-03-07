Зидан прокомментировал результат матча с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча с мадридским «Атлетико» (1:1).

«В первой половине «Атлетико» играл лучше, а во второй – мы. Самое важное то, как вы выступаете в ключевой момент.

«Барселона» отрывается от нас? Наша цель – победить в следующих матчах. Мы понимаем, что осталось много игр, будем бороться в каждой из них. Всё может измениться в любой момент. Мы знаем, что должны стать лучше», - цитирует французского специалиста Marca.

Мадридский «Реал» набрал пятьдесят четыре очка в двадцати шести турах и расположился на третьем месте в чемпионате Испании.