Бензема: «Доволен результатом матча с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Карим Бензема остался доволен результатом матча с «Атлетико» (1:1). Французский форвард отметился забитым голом в самой концовке встречи.

«Мы показали хорошую игру против очень сильной команды. Они доминировали в первом тайме, а мы лучше выглядели во втором. Гол – это здорово, но я немного зол, потому что несколькими минутами ранее не реализовал хороший момент, их голкипер сыграл прекрасно. Я доволен результатом, мы сохраняем шансы на чемпионство. Посмотрим, как будет развиваться борьба за чемпионство», - цитирует французского форварда пресс-служба мадридского клуба.