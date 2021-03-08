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Бензема: «Доволен результатом матча с «Атлетико»

08 Марта 2021, 00:15,

Нападающий «Реала» Карим Бензема остался доволен результатом матча с «Атлетико» (1:1). Французский форвард отметился забитым голом в самой концовке встречи.

«Мы показали хорошую игру против очень сильной команды. Они доминировали в первом тайме, а мы лучше выглядели во втором. Гол – это здорово, но я немного зол, потому что несколькими минутами ранее не реализовал хороший момент, их голкипер сыграл прекрасно. Я доволен результатом, мы сохраняем шансы на чемпионство. Посмотрим, как будет развиваться борьба за чемпионство», - цитирует французского форварда пресс-служба мадридского клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Карим Бензема
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