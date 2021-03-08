Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Атлетико» (1:1) после попадания мяча в руку Фелипе.

«Только судья может принимать решение. Никто из нас не может повлиять на него. Если он назначает пенальти, то это пенальти, а если арбитр этого не делает, то значит не верит, что одиннадцатиметровый был, ничего невозможно поменять. Для меня самое важное то, как играет моя команда», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

Отметим, что «Атлетико» вёл до самой концовки встречи, но на 88-й минуте Бензема принёс одно очко своей команде.