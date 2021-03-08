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Зидан прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Атлетико»

08 Марта 2021, 00:28,

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Атлетико» (1:1) после попадания мяча в руку Фелипе.

«Только судья может принимать решение. Никто из нас не может повлиять на него. Если он назначает пенальти, то это пенальти, а если арбитр этого не делает, то значит не верит, что одиннадцатиметровый был, ничего невозможно поменять. Для меня самое важное то, как играет моя команда», - цитирует Зидана пресс-служба «Реала».

Отметим, что «Атлетико» вёл до самой концовки встречи, но на 88-й минуте Бензема принёс одно очко своей команде.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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