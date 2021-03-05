Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Куман надеется на победу «Реала» в воскресенье

05 Марта 2021, 16:34,

В субботу «Барселона» сыграет против «Осасуны» в чемпионате Испании, а на неделе попытается совершить чудо в ответном поединке Лиги чемпионов против «ПСЖ». На пресс-конференции главный тренер каталонцев Рональд Куман также ответил на вопрос о главном матче тура, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал».

- Главное - наш матч, нужно побеждать. Что касается дерби, то всегда лучшим результатом считается поражение лидера. Но нам нельзя концентрироваться на этой встрече, потому что если проиграем свою…

Наши последние результаты, особенно камбэк в игре с «Севильей» здорово подняли командный дух. Матч Лиги чемпионов состоится в среду, поэтому нам нужно думать о завтрашнем дне, - заявил Куман.

«Барселона» и «Реал» идут на втором месте с отставанием в пять очков от «Атлетико», который провел на один матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Рональд Куман
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