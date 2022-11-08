Виери считает, что «Ювентус» возвращается в чемпионскую гонку

После непростого начала чемпионата «Ювентус» одержал четыре победы кряду, в том числе и в матче тринадцатого тура с «Интером». Бывший итальянский бомбардир Кристиано Виери, успевший в свое время поиграть как за «Интер», так и за «Ювентус», считает, что это является показателем того, что «Юве» возвращается в борьбу за чемпионский титул

- Нынешний чемпионат таков, что случиться может что угодно. «Наполи» кажется непобедимым, но в какой-то момент они могут начать терять очки. «Ювентус» выиграл четыре матча кряду, и, как мне кажется, надо быть внимательным с ним - похоже, что они возвращаются в чемпионскую гонку, - цитирует слова Виери calcionapoli1926.it.