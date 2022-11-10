Бонуччи проводит 350-й матч за «Ювентус» в Серии А

Туринский «Ювентус», которые выиграл уже четыре матча кряду в чемпионате Италии, сегодня вечером сражается на выезде с «Вероной» в рамках четырнадцатого тура Серии А. Накануне игры наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри огласил стартовый состав своей команды, в который был включен Леонардо Бонуччи.

Как выяснилось, для защитника это 350-й матч в составе клуба в рамках итальянской Серии А. Бонуччи - седьмой игрок в составе «Юве», который добрался до такого показателя.

Следить за матчем четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А между «Вероной» и «Ювентусом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она уже доступна по ссылке на наш сайт.