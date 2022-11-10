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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин: «Подъём «Ювентуса» продолжается»

10 Ноября 2022 • 22:46 Комментировать (1)
Верона
0:1
Ювентус
окончен

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал успех своей команды в матче 14-го тура Серии А против «Вероны» (1:0).

Сегодняшняя победа стала для «бьянконери» пятой подряд в рамках чемпионата Италии. Коллектив Массимилиано Аллегри оказался на третьей строчке в турнирной таблице.

«Очень важная победа, позволившая «Ювентусу» продолжить подъём в чемпионате. Впереди последняя игра [перед перерывом на чемпионат мира], и мы должны полностью в ней выложиться.

Сегодня мы выступили хорошо, тренер сумел найти правильный подход. Непросто добиваться результатов при таком напряжённом календаре. Наша команда выкладывается на все 100%», – сказал в интервью Sky Sport Кин, ставший автором единственного гола в матче.

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Комментарии (1)
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Juventissimo
10 Ноября 2022 в 23:15
Трактора закончились - пора уже требовать джипы.
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