Мойзе Кин: «Подъём «Ювентуса» продолжается»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал успех своей команды в матче 14-го тура Серии А против «Вероны» (1:0).

Сегодняшняя победа стала для «бьянконери» пятой подряд в рамках чемпионата Италии. Коллектив Массимилиано Аллегри оказался на третьей строчке в турнирной таблице.

«Очень важная победа, позволившая «Ювентусу» продолжить подъём в чемпионате. Впереди последняя игра [перед перерывом на чемпионат мира], и мы должны полностью в ней выложиться.

Сегодня мы выступили хорошо, тренер сумел найти правильный подход. Непросто добиваться результатов при таком напряжённом календаре. Наша команда выкладывается на все 100%», – сказал в интервью Sky Sport Кин, ставший автором единственного гола в матче.