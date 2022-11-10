Тони: «Ювенус» ещё может стать чемионом»

Экс-нападающий Лука Тони, бывший футболист туринского «Ювентуса», а также «Вероны», поделился своим мнением о встрее этих клубов в рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии. Тони считает, что набравший ход и победивший в четырех матчах кряду «Ювентус» имеет шансы на чемпионский титул весной следующего года.

- В этом матче очки нужны обеим командам. Уверен, что если «Ювентус» победит, а потом сделает это еще раз перед перерывом, то в январе, с возвращением Погба, с набравшим форму Кьезой, он сможет вернуться в борьбу за титул, - считает Тони, слова которого цитирует juvenews.eu.