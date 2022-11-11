Наставник «Вероны»: «Арбитр не дал нам чистый пенальти»

Туринский «Ювентус» одержал выездную победу в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А над «Вероной». Это была пятая подряд победа для «Ювентуса», который не лучшим образом выступал в первых турах начавшегося в середине августа чемпионата. События игры прокомментировал наставник «Вероны» Сальваторе Боккетти, который считает, что его команду загубил арбитр, не назначивший верный пенальти в пользу его подопечных.

- Мне кажется, что мы очевидно не получили пенальти в нашу пользу. Жаль, потому что в последнее время стало как-то многовато ошибок не в нашу пользу. Мне не нравится рассуждать в подобном духе, но когда это становится системой, то ничего не поделаешь, - цитирует Боккетти ITASportPress.