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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Вероны»: «Арбитр не дал нам чистый пенальти»

11 Ноября 2022 • 04:12 Комментировать
Верона
0:1
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» одержал выездную победу в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А над «Вероной». Это была пятая подряд победа для «Ювентуса», который не лучшим образом выступал в первых турах начавшегося в середине августа чемпионата. События игры прокомментировал наставник «Вероны» Сальваторе Боккетти, который считает, что его команду загубил арбитр, не назначивший верный пенальти в пользу его подопечных.

- Мне кажется, что мы очевидно не получили пенальти в нашу пользу. Жаль, потому что в последнее время стало как-то многовато ошибок не в нашу пользу. Мне не нравится рассуждать в подобном духе, но когда это становится системой, то ничего не поделаешь, - цитирует Боккетти ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Сальваторе Боккетти
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