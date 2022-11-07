19-летний вингер «Ювентуса» заинтересовал «Тоттенхэм»

Футболист «Ювентуса» Самуэль Илинг может продолжить карьеру в Англии.

Молодой англичанин всё чаще стал получать от Массимилиано Аллегри шансы проявить себя в первой команде. Вингер успел дебютировать и в Лиге чемпионов, и в Серии А, показав впечатляющую игру, чем уже привлёк внимание со стороны других клубов. По информации Tuttosport, «Тоттенхэм» заинтересован в покупке Илинга и уже в скором времени может попробовать вернуть его на родину.

Самуэль Илинг принял участие в трёх матчах «Ювентуса», отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с туринцами истекает следующим летом.