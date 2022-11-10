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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Не самый красивый матч»

10 Ноября 2022 • 23:03 Комментировать (2)
Верона
0:1
Ювентус
окончен

Туринский «Ювентус» одержал выездную победу в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А над «Вероной». Это была пятая подряд победа для «Ювентуса», который не лучшим образом выступал в первых турах начавшегося в середине августа чемпионата. События игры прокомментировал наставник самого титулованного клуба Италии - Массимилиано Аллегри:

- Не самый красивый матч с точки зрения техники, но ребята правильно поняли и интерпретировали игру. Это важный симптом для команды. Замены позволили нам повысить качество игры, - цитирует слова Массимилиано Аллегри juvenews.eu. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Массимилиано Аллегри
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Комментарии (2)
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Juventissimo
10 Ноября 2022 в 23:14
Циник-юморист.
sagittarius
10 Ноября 2022 в 23:21
Да он вообще не прикалывается. Он на полном серьёзе хочет этой вшивой победой прикрыть этот маразматический футбол. Мистеру подошло бы быть послом в ООН, он такой весь дипломатичный. Да простят меня админы, я тут совсем не про политику.
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