Туринский «Ювентус» одержал выездную победу в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А над «Вероной». Это была пятая подряд победа для «Ювентуса», который не лучшим образом выступал в первых турах начавшегося в середине августа чемпионата. События игры прокомментировал наставник самого титулованного клуба Италии - Массимилиано Аллегри:

- Не самый красивый матч с точки зрения техники, но ребята правильно поняли и интерпретировали игру. Это важный симптом для команды. Замены позволили нам повысить качество игры, - цитирует слова Массимилиано Аллегри juvenews.eu.