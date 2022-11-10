Дешам: «Рабио очень важен для сборной»

Наставник французской сборной Дидье Дешам заявил, что считает очень важным для своей команды полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио. В этом сезоне Рабио прибавил и все чаще становится игроком основного состава в своем клубе.

- Рабио может играть на разных позициях в центре поля, и я уже увидел это по его выступлениям в «Ювентусе». Он проходит через очень хороший момент, он вырос, раньше он был игроком одного эпизода, ограничивал себя на поле. Сейчас Рабио - игрок, который может сбалансировать игру. Может, кому-то и кажется, что он не очень хорош, но я, как тренер, вижу все иначе, - цитирует слова Дешама juvenews.eu.