«Ювентус» вырвался на третье место, выиграв пятый матч кряду

В четверг «Ювентус» гостил у главного аутсайдера Серии А, «Вероны», которая очень давно ни у кого не отбирала очки. Тем не менее, победа «старой синьоры» не получилась простой. К тому же обилия опасных моментов не наблюдалось. На 60-й минуте Мойзе Кин взял игру на себя, создал возможность для удара и при помощи рикошета все же отправил мяч в сетку. Фаворит мог оступиться, когда судья в концовке назначил пенальти за фол со стороны Леонаро Бонуччи, но все же ВАР подсказал, что решение ошибочное. На 90-й минуте Алекс Сандро был удален за фол последней надежды.

1:0, «Ювентус» после пятой победы подряд взлетел на третье место.

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