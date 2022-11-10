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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вырвался на третье место, выиграв пятый матч кряду

10 Ноября 2022 • 22:25 Комментировать (6)
Верона
0:1
Ювентус
окончен

В четверг «Ювентус» гостил у главного аутсайдера Серии А, «Вероны», которая очень давно ни у кого не отбирала очки. Тем не менее, победа «старой синьоры» не получилась простой. К тому же обилия опасных моментов не наблюдалось. На 60-й минуте Мойзе Кин взял игру на себя, создал возможность для удара и при помощи рикошета все же отправил мяч в сетку. Фаворит мог оступиться, когда судья в концовке назначил пенальти за фол со стороны Леонаро Бонуччи, но все же ВАР подсказал, что решение ошибочное. На 90-й минуте Алекс Сандро был удален за фол последней надежды.

1:0, «Ювентус» после пятой победы подряд взлетел на третье место.

Протокол игры  
Верона0:1Ювентус
  60'Кин Мойзе (0:1)
Монтипо ЛоренцоХиен ИсакДавидович Павел  55' 78' (Гюнтер Корай ( 78') Чеккерини ФедерикоТерраччано ФилиппоДойг Джош 65' (Лазович Дарко ( 65') Хонгла МартинСулемана Ибрахим 65' (Велозу Мигель ( 65'  77') Ласанья КевинКаллон Яя 72' (Верди Симоне ( 72') Джурич Милан II  57' 78' (Анри Тома ( 78')
Запасные: Берарди АлессандроКьеза МаттиаПрашелик МатеушИлич ИванДепаоли ФабиоТамез АдриенПерилли СимонеХуан Кабаль
Перин МаттиаБремер ГлейсонБонуччи Леонардо  6'Данило ЛуисКуадрадо Хуан 79' (Алекс Сандро ( 79'  81'  90') Костич ФилипФаджоли Николо 63' (Миретти Фабио ( 63') Локателли Мануэль 63' (Паредес Леандро ( 63') Рабио АдриенМилик АркадиушКин Мойзе 69' (Ди Мария Анхель ( 69')
Запасные: Ругани ДаниэлеЩесны ВойцехПинсольо КарлоГатти ФедерикоСоуле Матиас
10 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

Видео

Сандро получает красную карточку (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Сандро получает красную карточку (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Отмена пенальти после просмотра ВАР (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Отмена пенальти после просмотра ВАР (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Мойзе Кина (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Мойзе Кина (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Ювентус Верона
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Juventissimo
10 Ноября 2022 в 22:39
Постепенно Ювентус превратился в крепкого середняка своей игрой и менталитетом. Аллегри умудрился привить команде этот трусливый характер защиты одного гола против заведомых аутсайдеров. Команда, которой многие проигрывали задолго до начала игры, теперь уже не являет собой грозную силу и способна проигрывать даже новичкам Серии А. Болельщикам Ювентуса подобное никак не может нравиться, но они не способны сместить Аньели с поста главного босса клуба.
Мансур Умаров 95
10 Ноября 2022 в 22:38
Интересно, где те "фанаты", которые кричали про судейство в матче с Интером?)))
Нужно благодарить вам судью за 3 очка сегодня))
Juventissimo
10 Ноября 2022 в 22:46
Про незасчитанный гол Данило и я упомянул после матча. В остальном судейство в том матче особых нареканий не вызывало - как обычно, мелкие ошибки в обе стороны. А вот твоего коммента в тот вечер "Победа на классе" я так и не дождался.)
Кстати, а сегодня судья в чём не угодил поклоннику чёрно-синих?
sagittarius
10 Ноября 2022 в 22:47
А кто кричал про судейство в матче с Интером?
ЮвиК
10 Ноября 2022 в 22:34
Серьезно, в юве до сих пор несерьезное отношение к играм со средняками?! к которым сейчас он непосредственно и относится? Рабьо продолжает делать результат. Все эти ДиМарии, Паредесы, Сандро и т.д уже головой на ЧМ, не вижу на кой их в игру сувать. Спасибо судье за эту победу.
sagittarius
10 Ноября 2022 в 22:31
Из положительного - только результат. Ну не может команда дожимать соперника. Да и гол вышел нелогичным - забило полено после рикошета.
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