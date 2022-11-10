«Ювентус» вырвался на третье место, выиграв пятый матч кряду

В четверг «Ювентус» гостил у главного аутсайдера Серии А, «Вероны», которая очень давно ни у кого не отбирала очки. Тем не менее, победа «старой синьоры» не получилась простой. К тому же обилия опасных моментов не наблюдалось. На 60-й минуте Мойзе Кин взял игру на себя, создал возможность для удара и при помощи рикошета все же отправил мяч в сетку. Фаворит мог оступиться, когда судья в концовке назначил пенальти за фол со стороны Леонаро Бонуччи, но все же ВАР подсказал, что решение ошибочное. На 90-й минуте Алекс Сандро был удален за фол последней надежды.
1:0, «Ювентус» после пятой победы подряд взлетел на третье место.
Протокол игры
|60'Кин Мойзе (0:1)
Монтипо Лоренцо•Хиен Исак•Давидович Павел 55'78' (Гюнтер Корай (78') •Чеккерини Федерико•Терраччано Филиппо•Дойг Джош65' (Лазович Дарко (65') •Хонгла Мартин•Сулемана Ибрахим65' (Велозу Мигель (65') • 77'Ласанья Кевин•Каллон Яя72' (Верди Симоне (72') •Джурич Милан II 57'78' (Анри Тома (78')
Перин Маттиа•Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо• 6'Данило Луис•Куадрадо Хуан79' (Алекс Сандро (79' 81') • 90'Костич Филип•Фаджоли Николо63' (Миретти Фабио (63') •Локателли Мануэль63' (Паредес Леандро (63') •Рабио Адриен•Милик Аркадиуш•Кин Мойзе69' (Ди Мария Анхель (69')
10 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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Нужно благодарить вам судью за 3 очка сегодня))
Кстати, а сегодня судья в чём не угодил поклоннику чёрно-синих?
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