Аллегри: «Кин растёт»

Туринский «Ювентус» одержал выездную победу в матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А над «Вероной». Это была пятая подряд победа для «Ювентуса», который не лучшим образом выступал в первых турах начавшегося в середине августа чемпионата.

Единственный гол на 60-й минуте забил Мойзе Кин. Его успех прокомментировал наставник самого титулованного клуба Италии - Массимилиано Аллегри:

- Мойзе - важный игрок. Второй тайм он провел лучше первого. Если бы он играл почаще, то забивал бы больше. В этом сезоне он вырос в ментальном плане, он чаще предлагает себя для получения передачи на поле. Он растет, - цитирует слова Массимилиано Аллегри juvenews.eu.