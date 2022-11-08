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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Погба: «Поль вышел бы на поле уже завтра, если бы это зависело от него»

08 Ноября 2022 • 00:45 Комментировать
Верона
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Ювентус
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10.11 20:30

Рафаэла Пимента, агент Поля Погба, рассказала о желании полузащитника поскорее помочь «Ювентусу».

Французский футболист вернулся в туринский клуб минувшим летом, но до сих пор не дебютировал – в дело вмешалась серьёзная травма мениска, из-за которой Погба пропустит всю первую половину сезона и чемпионат мира в Катаре.

«Очень важно отметить настрой Погба. Он настолько хочет вернуться, что мог бы сделать это уже завтра, если бы всё зависело только от него. Нам приходится просить его не торопиться, но он очень хочет играть в футбол и помогать «Ювентусу», – заявила Рафаэла Пимента, представляющая интересы 29-летнего хавбека.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Рафаэла Пимента
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