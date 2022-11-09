​Аллегри: «Мы порадовались победе над «Интером», но на следующий день закрыли главу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил перед журналистами перед матчем Серии А против «Вероны».

Напомним, что на выходных «Ювентус» обыграл «Интер» со счётом 2:0 в принципиальном противостоянии.

«Победа над «Интером» подарила нам вечер удовлетворения и радости, но на следующий день мы закрыли главу. Теперь мы играем против команды, которая несколько раз обыгрывала «Ювентус» в последних матчах. Эта команда созидает, действует физически и хорошо атакует. Нас ждёт непростая игра. Соперник не заслуживает той позиции, которую сейчас занимает», - сказал Аллегри.