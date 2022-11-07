Выбывший до января Погба рассказал о своём состоянии

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Присоединившись к туринскому клубу летом в качестве свободного агента, француз получил травму мениска, так и не сыграв ни одного официального матча. Консервативное лечение не дало результатов, поэтому в сентябре хавбеку пришлось перенести операцию. Из-за травмы Погба пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио 29-летнего футболиста, чьё возвращение на поле запланировано на начало 2023 года.