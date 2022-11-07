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Чемпионат Италии. Серия А

Выбывший до января Погба рассказал о своём состоянии

07 Ноября 2022 • 22:06 Комментировать
Верона
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Ювентус
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10.11 20:30

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

Присоединившись к туринскому клубу летом в качестве свободного агента, француз получил травму мениска, так и не сыграв ни одного официального матча. Консервативное лечение не дало результатов, поэтому в сентябре хавбеку пришлось перенести операцию. Из-за травмы Погба пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Мне уже лучше. Можно даже сказать, что сейчас я чувствую себя хорошо», – цитирует инсайдер Джанлука ди Марцио 29-летнего футболиста, чьё возвращение на поле запланировано на начало 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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