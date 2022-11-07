Паредес и Маккенни вернулись к тренировкам

Полузащитники «Ювентуса» Леандро Паредес и Уэстон Маккенни близки к возвращению в строй после травм.

По словам главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри, оба футболиста уже тренируются, но пока лишь с ограниченной нагрузкой. Также известно, что в ближайшие дни к тренировкам приступит нападающий Мойзе Кин. О сроках восстановления Душана Влаховича по-прежнему не сообщается.

Леандро Паредес принял участие в 11 матчах «Ювентуса» в нынешней кампании, отметившись одной результативной передачей. Уэстон Маккенни появился на поле 16 раз, трижды поразив ворота и однажды ассистировав товарищам.