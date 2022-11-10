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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Сегодня мы лучшие, а завтра – даже не претенденты на место в топ-4»

10 Ноября 2022 • 20:34 Комментировать
Верона
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Ювентус
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1-й тайм

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 14-го тура Серии А против «Вероны».

В случае успеха туринцы отпразднуют пятую победу кряду в чемпионате и смогут рассчитывать на попадание в верхнюю тройку турнирной таблицы.

«Каждый сезон – отдельная история, даже каждая неделя – это что-то новое. Сегодня нас называют претендентами на Скудетто, а завтра мы не претендуем даже на четвёрку, – заявил в интервью Sky Sport Аллегри. – «Верона» – очень «бегущая» и активно прессингующая команда. Нам предстоит непростое испытание, важно выйти на поле с правильным настроем», – сказал рулевой «бьянконери».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Массимилиано Аллегри
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ВЕРОНА ЮВЕНТУС
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