Аллегри: «Сегодня мы лучшие, а завтра – даже не претенденты на место в топ-4»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался перед матчем 14-го тура Серии А против «Вероны».

В случае успеха туринцы отпразднуют пятую победу кряду в чемпионате и смогут рассчитывать на попадание в верхнюю тройку турнирной таблицы.

«Каждый сезон – отдельная история, даже каждая неделя – это что-то новое. Сегодня нас называют претендентами на Скудетто, а завтра мы не претендуем даже на четвёрку, – заявил в интервью Sky Sport Аллегри. – «Верона» – очень «бегущая» и активно прессингующая команда. Нам предстоит непростое испытание, важно выйти на поле с правильным настроем», – сказал рулевой «бьянконери».