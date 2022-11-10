​Ди Мария в запасе: «Ювентус» назвал состав на матч с «Вероной»

В четверг вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Вероны». Рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Куадрадо, Фаджиоли, Локателли, Рабио, Костич, Кин, Милик.

Отметим, что на скамейке запасных игру начнёт Анхель ди Мария. Наставник «старой синьоры» на пресс-конференции перед матчем говорил, что аргентинец готов отыграть полчаса.

Стартовый свисток в матче «Верона» - «Ювентус» прозвучит в 20:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организует портал LiveResult.