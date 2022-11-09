​Аллегри рассказал о состоянии Кьезы и Влаховича

В начале ноября вингер Федерико Кьеза вернулся к матчам за «Ювентус» после долгого восстановления после серьёзной травмы колена, полученной в январе. В играх против «ПСЖ» и «Интера» Кьеза проводил на поле соответственно 16 и 17 минут. На пресс-конференции перед матчем с «Вероной» главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри заявил, что выход на поле Кьезы находится под вопросом.

«Кьеза вернулся и выступал хорошо. Но его колено должно обрести стабильность, привыкнуть к нагрузкам. Иногда он испытывает дискомфорт. Это нормально, это часть пути», - сказал Аллегри.

Также Аллегри высказался о состоянии форварда Душана Влаховича.

«Влахович страдает из-за воспаления. Вчера он бегал и чувствовал себя лучше, сегодня мы его снова оценим. Если он будет готов, то начнёт матч на скамейке», - отметил тренер.