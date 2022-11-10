«Ювентус» впервые с 2018 года выиграл всухую пять матчей Серии А подряд

«Ювентус» Массимилиано Аллегри начинает обретать своё лицо в чемпионате.

Сегодняшний гостевой поединок Серии А против «Вероны» завершился победой туринцев с минимальным счётом. «Бьянконери» не просто выиграли пятый матч кряду в чемпионате Италии, но и не пропустили ни одного гола на данном отрезке. Как отмечает Opta, это удалось команде впервые почти за четыре года – с декабря 2018, когда наставником был всё тот же Аллегри.

Триумф во встрече 14-го тура позволил «Ювентусу» взобраться на третью строчку в турнирной таблице. Туринский коллектив останется в тройке, если сегодня «Лацио» уступит «Монце». В следующем туре «Ювентусу» предстоит очная битва с римлянами.