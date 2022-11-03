Пиоли: «Анчелотти творил историю в «Милане»

Как оказалось, в современном «Милане» не только Сандро Тонали восхищается периодом, когда командой руководил Карло Анчелотти, с именем которого связаны три финала Лиги чемпионов, и две победы в самом престижном клубном турнире всего европейского футбола. Столь же высоко ценит тот период Стефано Пиоли - нынешний наставник чемпионов Италии.

- Анчелотти делал историю в «Милане», для клуба это был куда более славный период, чем сейчас. Я не знаком с ним лично, но я уверен, что он обладает большим интеллектом, а также уникальной особенностью подбирать ключи к тем или иным игрокам. Это великий тренер, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.