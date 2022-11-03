Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Анчелотти творил историю в «Милане»

03 Ноября 2022 • 00:19 Комментировать
Кремонезе
...
Милан
08.11 22:45

Как оказалось, в современном «Милане» не только Сандро Тонали восхищается периодом, когда командой руководил Карло Анчелотти, с именем которого связаны три финала Лиги чемпионов, и две победы в самом престижном клубном турнире всего европейского футбола. Столь же высоко ценит тот период Стефано Пиоли - нынешний наставник чемпионов Италии.

- Анчелотти делал историю в «Милане», для клуба это был куда более славный период, чем сейчас. Я не знаком с ним лично, но я уверен, что он обладает большим интеллектом, а также уникальной особенностью подбирать ключи к тем или иным игрокам. Это великий тренер, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Карло Анчелотти Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЕМОНЕЗЕ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Ноября
00:53 · Италия. Серия А
Д'Агостино: «Я не верю в «Интер»
00:19 · Италия. Серия А
Пиоли: «Анчелотти творил историю в «Милане»
00:00 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Я привык к давлению»
02 Ноября
23:41 · Италия. Серия А
Браим Диас: «Скудетто было фантастикой»
22:22 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» 11 игроков в лазарете
20:38 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Моим первым кумиром был Гути»
20:31 · Италия. Серия А
Мальдини назвал двух игроков, за которыми он не успевал в бытность защитником
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» установила ценник на Малиновского
18:59 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, каких тренеров он считает лучшими в мире
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Рабио может перейти в «Челси» в январе
15:57 · Италия. Серия А
Кьеза готов сегодня сыграть с «ПСЖ»
15:22 · Италия. Серия А
Тонали: «Надеюсь, Беннасер продлит контракт»
14:24 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти высказался о том, как «Ливерпуль» использует свои стандарты
13:46 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили, что довольны Миранчуком
11:28 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Анжи» Мухаммад оценил шансы Кокорина вернуться в Серию А
Все новости
Рекомендуем