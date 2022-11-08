Футболки Тонали - самые продаваемые в «Милане»

Как мы уже сообщали, Сандро Тонали в настоящий момент проводит свой сотый матч в составе «Милана», и пресс-служба клуба поделилась еще одной любопытной информацией. Оказывается, именно футболки Сандро продаются лучше всего среди всех футболок игроков «Милана». Он опережает Леау и Ибрагимовича, а следом идет футболка де Кетеларе, который, надо заметить, пока что совсем не блещет.

«Милан» сражается в гостевом матче с «Кремонезе» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата. Следить за событиями матча можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна на нашем сайте.