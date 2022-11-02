Браим Диас: «Скудетто было фантастикой»

Испанский полузащитник Браим Диас присоединился к «Милану» в 2020 году и стал частью замечательной команды, которая сперва взяла серебро в Серии А, а через год и вовсе выиграла золото. Он комфортно чувствует себя в команде, в которой числится, напомним, на правах аренды - права на Диаса принадлежат мадридскому «Реалу», а ранее успел поиграть также и в «Манчестер Сити».

- Местные тифози великолепны. 23 мая они поразили меня, окрасив весь Милан в наши цвета после победы в чемпионате. Мы выиграли в прошлом году, но в этом хотелось бы еще большего, - цитирует слова испанского полузащитника pianetamilan.it.