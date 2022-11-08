Тонали проведёт сотый матч за «Милан»

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион «Милан» сразится с «Кремонезе», и это будет сотая игра в составе итальянского гранда для полузащитника Сандро Тонали. Как сообщает любопытная статистика La Gazzetta Dello Sport, без него в составе вероятность победы «Милана» падает на 9%, и есть лишь один игрок, без которого еще хуже - это Исмаэль Беннасер, 13%.

Сегодня же, восьмого ноября, «Милан» сразится в гостевом матче с «Кремонезе» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата. Следить за событиями матча можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.