Наставник «Кремонезе»: «Вратарь нас спас»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами.

События игры прокомментировал Массимилиано Альвини - наставник «Кремонезе». Он отметил выступление вратаря команды Марко Карнесекки, который несколько раз спас аутсайдера от неприятностей.

- Отличный матч, но надо отдать должное вратарю, он несколько раз спас нас. Но, все равно, игроки сыграли выше всяких похвал. Команда проявила волю к результату, - цитирует слова Альвини pianetamilan.it.