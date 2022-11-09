Кьяер: «Потеряли два очка»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами. Датский защитник «Милана» Симон Кьяер прокомментировал игру, он считает, что его команда потеряла два очка на ровном месте.

- Похожая история на матч со «Специей», но там мы смогли дожать соперника, а тут нет. Нам чего-то не хватает, нужно систематизировать это, чтобы взять три очка в воскресенье, - цитирует Кьяера pianetamilan.it.

В следующем, пятнадцатом туре Серии А «Милан» сразится дома с «Фиорентиной».