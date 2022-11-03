Браим Диас: «Я привык к давлению»

Испанский полузащитник Браим Диас присоединился к «Милану» в 2020 году и стал частью замечательной команды, которая сперва взяла серебро в Серии А, а через год и вовсе выиграла золото.

Он комфортно чувствует себя в команде, в которой числится, напомним, на правах аренды - права на Диаса принадлежат мадридскому «Реалу», а ранее успел поиграть также и в «Манчестер Сити».

Давление, по словам Диаса, лишь помогает ему выступать лучше.

- С самого начала моих выступлений в «Милане» вся команда очень помогает мне. Десятый номер - это большая ответственность, большое давление, но мне нравится давление. Хочу выигрывать и давать команде максимум, - цитирует слова игрока pianetamilan.it.