«Милан» объявил состав на матч с «Кремонезе»

В четырнадцатом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион «Милан» сразится с «Кремонезе». Накануне игры наставник «россонери» Стефано Пиоли объявил состав своей команды. Все лидеры команды получили отдых, но будут готовы вмешаться в случае непредвиденных обстоятельств.

«Милан»: Тэтэрушану, Тиав, Кьяер, Томори, Балло-Туре, Тонали, Беннасер, Мессиас, Браим Диас, Ребич, Ориги.

Сегодня, восьмого ноября, «Милан» сразится в гостевом матче с «Кремонезе» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата. Следить за событиями матча можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.