«Кремонезе» - единственный клуб, которому забивал Пиоли в карьере игрока

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами. Как оказалось, для Стефано Пиоли эта встреча была особой.

Дело в том, что «Кремонезе» - это единственный клуб Серии А, ворота которого Пиоли удалось поразить в бытность свою игроком (не очень успешную, к слову). Правда, случилось это не в футболке «Милана», а в матче за «Фиорентину» - 29 октября 1989 года его команда выиграла у «Кремонезе» в гостях со счетом 2:1.

В следующем, пятнадцатом туре Серии А «Милан» сразится дома как раз с «Фиорентиной».