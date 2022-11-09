Пиоли: «Мы не были опасными»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами. Стефано Пиоли, наставник чемпионов Италии, считает, что его команда, ослабленная отсутствием Тео Эрнандеса и Оливье Жиру, оказалась не на высоте.

- Нам не хватало точности и четкости в движениях без мяча. Мы не были опасными для соперника, мы не были достаточно креативны в штрафной площади. Первый тайм был лучше второго, в котором мы почти ничего не создали, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.