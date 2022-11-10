Адани: «Беннасер незаменим»

Бывший игрок миланского «Интера», а также итальянской сборной, Даниэле Адани, считает, что алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер является одним из самых ценных активов «россонери». По его словам, именно Беннасер - незаменимый игрок в составе «Милана».

- Беннасер отличный игрок, невероятный. Именно его я считаю незаменимым для «Милана». Впрочем, в команде, которая сильна именно своими коллективными качествами, много незаменимых игроков. Однако у Беннасера есть действительно уникальные способности и характеристики, - цитирует слова бывшего защитника pianetamilan.it.