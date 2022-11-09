Ровно 30 лет назад, 8 ноября 1992 года, непревзойденный Марко ван Бастен в составе великолепного «Милана» Фабио Капелло съездил в Неаполь и фактически в одиночку уничтожил там местный «Наполи», забив четыре мяча. А «Милан» тогда победил со счетом 5:1.

Два мяча нидерландский супернападающий забил в первом тайме, еще два во втором, на 68-й и 74-й минутах. Между делом отличился также Стефано Эранио.

Все, на что сподобился «Наполи» - это на мяч Джанфранко Дзолы, который тогда еще выступал в Неаполе. В конце того года «Милан» снова взял чемпионский титул, ну а «Наполи» закончил тот сезон 11-м.