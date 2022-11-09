Пиоли: «Восемь очков отставания от «Наполи» - это много»

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами. Стефано Пиоли, наставник чемпионов Италии, считает, что нынешнее отставание от «Наполи» в восемь очков - это слишком много для его команды.

- Мне не нравится положение в турнирной таблице, восемь очков отставания от «Наполи» - это очень много. Но есть возможность выиграть в воскресенье, а потом, после паузы, надо браться за дело. Мои комплименты «Наполи», но мы могли сделать больше, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.