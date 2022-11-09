Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Восемь очков отставания от «Наполи» - это много»

09 Ноября 2022 • 06:49 Комментировать
Кремонезе
0:0
Милан
окончен

В матче четырнадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Милан» не сумел переиграть в гостевом матче «Кремонезе», проявив свою известную болезнь - потери очков в играх с аутсайдерами. Стефано Пиоли, наставник чемпионов Италии, считает, что нынешнее отставание от «Наполи» в восемь очков - это слишком много для его команды.

- Мне не нравится положение в турнирной таблице, восемь очков отставания от «Наполи» - это очень много. Но есть возможность выиграть в воскресенье, а потом, после паузы, надо браться за дело. Мои комплименты «Наполи», но мы могли сделать больше, - цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли Кремонезе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.11.22 в 20:30
Сассуоло Сассуоло
Рома Рома
3.25 3.75 2.17
Видео
09.11.22 в 20:30
Лечче Лечче
Аталанта Аталанта
4.10 3.75 1.88
Видео
09.11.22 в 22:45
Торино Торино
Сампдория Сампдория
1.97 3.55 4.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
1.29 5.80 11.00
Видео
09.11.22 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Салернитана Салернитана
1.84 3.75 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Ноября
07:07 · Италия. Серия А
Пальюка: «Интер» плохо сыграл с «Ювентусом»
07:02 · Италия. Серия А
«Кремонезе» - единственный клуб, которому забивал Пиоли в карьере игрока
06:57 · Италия. Серия А
Наставник «Кремонезе»: «Вратарь нас спас»
06:53 · Италия. Серия А
Кьяер: «Потеряли два очка»
06:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Восемь очков отставания от «Наполи» - это много»
03:04 · Италия. Серия А
Каррера: «В «Торино» для Миранчука есть больше возможностей играть»
01:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы не были опасными»
01:11 · Италия. Серия Б
Ваноли надеется помочь «Венеции» спастись
01:02 · Италия. Серия А
Исполнилось ровно 30 лет со дня лучшего матча ван Бастена в чемпионате Италии видео
00:47 · Италия. Серия А
Эстигор: «Важная победа, хорошая подготовка к следующему матчу»
00:37 · Италия. Серия А
«Милан» чудом не смог забить «Кремонезе» 1
08 Ноября
23:58 · Италия. Серия А
Виери считает, что «Ювентус» возвращается в чемпионскую гонку
23:44 · Италия. Серия А
Лосано – о победе над «Эмполи»: «Каждый игрок внёс вклад в этот успех»
23:33 · Италия. Серия А
Футболки Тонали - самые продаваемые в «Милане»
23:28 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мы заслужили победу, пенальти был справедливым»
Все новости
Рекомендуем