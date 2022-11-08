Пиоли: «Ибрагимовича очень не хватает»

Стефано Пиоли, наставник «Милана», признался, что его команде не хватает травмированного Златана Ибрагимовича, возвращение которого в строй ожидается только в начале следующего года. Это случится, скорее всего, к началу второго круга Серии А и матчей плей-офф Лиги чемпионов, в которых «Милану» предстоит сразиться с английским «Тоттенхэмом».

- Все желают ему скорейшего возвращения. Нам очень не хватает его. Восстановление идет хорошо, но никто не знает, что еще может случиться до февраля. Я надеюсь, что к плей-офф все мои игроки будут в моем распоряжении, цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.