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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Ибрагимовича очень не хватает»

08 Ноября 2022 • 06:38 Комментировать
Кремонезе
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Милан
1 6.70 X 4.40 2 1.50
Через 14 ч. 58 мин.

Стефано Пиоли, наставник «Милана», признался, что его команде не хватает травмированного Златана Ибрагимовича, возвращение которого в строй ожидается только в начале следующего года. Это случится, скорее всего, к началу второго круга Серии А и матчей плей-офф Лиги чемпионов, в которых «Милану» предстоит сразиться с английским «Тоттенхэмом».

- Все желают ему скорейшего возвращения. Нам очень не хватает его. Восстановление идет хорошо, но никто не знает, что еще может случиться до февраля. Я надеюсь, что к плей-офф все мои игроки будут в моем распоряжении, цитирует слова Стефано Пиоли pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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КРЕМОНЕЗЕ МИЛАН
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