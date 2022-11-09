«Милан» чудом не смог забить «Кремонезе»

Аутсайдеры и специалисты по ничьим из «Кремонезе» удивили удачной игрой против «Милана». Чемпионы в гостях не смогли вскрыть оборону противника и довольствовались нулевой ничьей.
При этом «россонери» создали множество моментов. Браим Диас после прострела справа в падении пробил над воротами. Дивок Ориги убежал один на один с голкипером, пробил, а тот парировал ногой. Малик Тиау головой едва не открыл счет, отбито и здесь. Лишь в начале второго тайма мяч побывал в воротах, но Ориги недолго радовался - вне игры.
«Милан» так и не победил, идет вторым с отставанием в 8 очков от «Наполи», соперник - третий с конца.
Протокол игры
Карнесекки Марко•Айву Эмануэль•Бьянкетти Маттео•Васкес Хоан• 67'Гильоне Паоло 47'62' (Буонаюто Кристиан (62') •Валери Эмануэле 85'88' (Кваглиата Джакомо (88') •Эскаланте Гонсало•Кастаньетти Микеле70' (Пикель Шарль (70') •Мейте Суалихо• 87'Афена-Гьян Феликс62' (Серникола Леонардо (62') •Чофани Даниэль63' (Окереке Давид (63')
Татарушану Чиприан•Тиау Малик60' (Леау Рафаэл (60') • 78'Кьяер Симон•Томори Фикайо•Мессьяс Жуниор•Балло-Туре Фоде•Тонали Сандро83' (Лазетич Марко (83') • 87'Беннасер Исмаэль•Диас Браим74' (Де Кетеларе Шарль (74') • 90'Ориги Дивок60' (Калюлю Пьер (60') •Ребич Анте83' (Крунич Раде (83')
08 ноября. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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