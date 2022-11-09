«Милан» чудом не смог забить «Кремонезе»

Аутсайдеры и специалисты по ничьим из «Кремонезе» удивили удачной игрой против «Милана». Чемпионы в гостях не смогли вскрыть оборону противника и довольствовались нулевой ничьей.

При этом «россонери» создали множество моментов. Браим Диас после прострела справа в падении пробил над воротами. Дивок Ориги убежал один на один с голкипером, пробил, а тот парировал ногой. Малик Тиау головой едва не открыл счет, отбито и здесь. Лишь в начале второго тайма мяч побывал в воротах, но Ориги недолго радовался - вне игры.

«Милан» так и не победил, идет вторым с отставанием в 8 очков от «Наполи», соперник - третий с конца.