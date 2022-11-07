Дзенга: «Де Кетеларе - это провал»

Бывший голкипер «Интера» и сборной Италии Вальтер Дзенга считает, что приглашение Шарля де Кетеларе в «Милан» обернулось провалом. Де Кетеларе присоединился к «Милану» за 32 миллиона евро, он стал самым дорогим приобретением в команде Стефано Пиоли за все три года работы во главе команды.

- В прошлом году я видел как он играл в Лиге чемпионов, он играл на другой позиции, не был атакующим полузащитником. Он играл или слева, или справа, точно не помню. Но «Брюгге» - это одно, а чемпионат Италии, «Милан» - это совсем другое. Я и в начале говорил, что это провальный трансфер, надеюсь, что обе стороны смогут найти выход из ситуации. А как игрок, честно, он очень нравится мне, - цитирует pianetamilan.it.