Ибрагимович анонсировал новый мультфильм от Netflix с его участием

Златан Ибрагимович залечивает травму, его очень не хватает Стефано Пиоли и фанам «Милана», но у Златана есть и другие обязательства - в том числе и перед своими маленькими поклонниками. Звезда «Милана» объявила о появлении нового мультфильма от Netflix, в котором он примет участие в качестве главного персонажа. Мультфильм появится на платформе уже завтра, девятого ноября.

Сегодня же, восьмого ноября, «Милан» сразится в гостевом матче с «Кремонезе» в рамках четырнадцатого тура итальянского чемпионата. Следить за событиями матча можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна на нашем сайте.