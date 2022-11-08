Барези верит в то, что «Милан» даст бой «Тоттенхэму»

В понедельник состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов, в соперники итальянскому «Милану», чемпиону своей страны, достался английский «Тоттенхэм». Результаты жеребьевки прокомментировал знаменитый в прошлом капитан «Милана» Франко Барези. Он считает, что команде по силам провести два удачных матча.

- Думаю, это не самый плохой соперник. Но не будем недооценивать команду Конте. Он хорошо знает наш футбол. «Милан» может провести два великолепных матча. Команда очень выросла, в ней чувствуется энтузиазм. Надо быть амбициозными, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.