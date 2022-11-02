Тонали: «Пересматриваю матчи с Анчелотти»

Полузащитник итальянского «Милана» Сандро Тонали, как истинный «миланиста», изучает историю клуба. Он обожает пересматривать матчи времен, когда командой руководил Карло Анчелотти, то есть периода первой десятилетки 21-го века.

Тогда команда дважды выигрывала Лигу чемпионов - сперва в 2003 году, а потом и в 2007, сыграв еще между делом в памятном финале 2005 года против «Ливерпуля».

- Каждый раз с большим удовольствием пересматриваю матчи из прошлого, славных времен «Милана». В последнее время очень нравятся матчи с Анчелотти во главе команды. Очень сильные эмоции, - пояснил Тонали в интервью pianetamilan.it.