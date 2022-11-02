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Лига чемпионов

Тонали: «Пересматриваю матчи с Анчелотти»

02 Ноября 2022 • 22:58 Комментировать
Милан
4:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

Полузащитник итальянского «Милана» Сандро Тонали, как истинный «миланиста», изучает историю клуба. Он обожает пересматривать матчи времен, когда командой руководил Карло Анчелотти, то есть периода первой десятилетки 21-го века.

Тогда команда дважды выигрывала Лигу чемпионов - сперва в 2003 году, а потом и в 2007, сыграв еще между делом в памятном финале 2005 года против «Ливерпуля».

- Каждый раз с большим удовольствием пересматриваю матчи из прошлого, славных времен «Милана». В последнее время очень нравятся матчи с Анчелотти во главе команды. Очень сильные эмоции, - пояснил Тонали в интервью pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сандро Тонали
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