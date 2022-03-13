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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: Кину есть куда расти

13 Марта 2022 • 20:05 Комментировать
Сампдория
1:3
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после игры с «Сампдорией» похвалил Мойзе Кина, но отметил, что ему еще многому нужно научиться.

«Кин хорошо справился, он заработал пенальти, поэтому он важный игрок для команды. Естественно, он молод, и ему все еще нужно совершенствоваться», - цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» в матче очередного тура Серии А выиграл у «Сампдории» со счетом 3:1. 22-летний футболист начал игру в стартовом составе.

Ранее появлялась информация, что летом «Ювентус» готов расстаться с нападающим.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Мойзе Кин
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