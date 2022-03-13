Аллегри: Кину есть куда расти

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после игры с «Сампдорией» похвалил Мойзе Кина, но отметил, что ему еще многому нужно научиться.

«Кин хорошо справился, он заработал пенальти, поэтому он важный игрок для команды. Естественно, он молод, и ему все еще нужно совершенствоваться», - цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» в матче очередного тура Серии А выиграл у «Сампдории» со счетом 3:1. 22-летний футболист начал игру в стартовом составе.

Ранее появлялась информация, что летом «Ювентус» готов расстаться с нападающим.