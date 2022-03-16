Павел Недвед о продлении контракта с Дибалой: «Кроме него, еще у пяти игроков истекают соглашения»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о ситуации с продлением контракта с полузащитником Паоло Дибалой.

«У Дибалы действующий контракт с командой. У нас и у него есть достаточно времени. Но, стоит понимать, что кроме него еще у 5 футболистов истекают контракты.

Мы посмотрим на дальнейшую ситуацию и потом будет действовать», — приводит слова Недеведа журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел за «Ювентус» 27 матчей во всех турнирах. Он забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

Портал Tranfermakrt оценивает траснферную стоимость футболиста в 40 млн евро.