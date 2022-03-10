Гримальдо может заменить Сандро в «Ювентусе»

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может занять место Алекса Сандро в «Ювентусе».

Контракт Сандро с «Ювентусом» истекает в 2023 году. В туринском клубе не хотят отпускать 31-летнего бразильца следующим летом на правах свободного агента, поэтому вопрос его продажи в межсезонье очень актуален. Кроме того, по информации Tuttosport, боссов «старой синьоры» не впечатляет уровень игры опытного фулбека в последних сезонах.

Один из главных кандидатов на замену Сандро – Алехандро Гримальдо, выступающий за португальскую «Бенфику». Однако на 26-летнего испанца также претендует его родной клуб – «Барселона».

В нынешнем сезоне Гримальдо отметился 6 голами и 7 голевыми передачами в 39 встречах.