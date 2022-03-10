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Чемпионат Италии. Серия А

Гримальдо может заменить Сандро в «Ювентусе»

10 Марта 2022 • 22:06 Комментировать (1)
Сампдория
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Ювентус
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12.03 20:00

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо может занять место Алекса Сандро в «Ювентусе».

Контракт Сандро с «Ювентусом» истекает в 2023 году. В туринском клубе не хотят отпускать 31-летнего бразильца следующим летом на правах свободного агента, поэтому вопрос его продажи в межсезонье очень актуален. Кроме того, по информации Tuttosport, боссов «старой синьоры» не впечатляет уровень игры опытного фулбека в последних сезонах.

Один из главных кандидатов на замену Сандро – Алехандро Гримальдо, выступающий за португальскую «Бенфику». Однако на 26-летнего испанца также претендует его родной клуб – «Барселона».

В нынешнем сезоне Гримальдо отметился 6 голами и 7 голевыми передачами в 39 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ювентус Барселона Алекс Сандро Алехандро Гримальдо
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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Комментарии (1)
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Juventini83
10 Марта 2022 в 22:19
Сандро за любые деньги летом надо продавать и искать замену.
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