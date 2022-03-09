«Ювентус» поборется с «Миланом» за подписание Саншеша

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

24-летний португалец вёл переговоры с «Миланом» в январе, однако сделка так и не была оформлена в срок. Руководители «россонери» намерены вернуться к обсуждению трансфера в ближайшее время, но теперь на игрока претендует ещё один итальянский гранд – «Ювентус». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Контракт Ренату Саншеша с «Лиллем» рассчитан до лета 2023 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро. В текущем сезоне центральный полузащитник записал на свой счёт 1 гол и 5 результативных передач в 24 матчах.