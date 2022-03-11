Аллегри: «Играть в Генуе всегда непросто»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри предупредил своих футболистов о том, что прогулка в Геную на матч очередного тура чемпионата Италии легкой не будет - «Сампдория» прибавила в последнее время, к тому же, играть на ее поле всегда непросто.

- «Сампдория», с тех пор как Марко Джампаоло возглавил ее, одержала две победы в двух домашних матчах, забив шесть голов и не пропустив ни одного. Мы должны быть готовы к их давлению с самого начала матча, надо сыграть с самоотдачей. Против нас будет не только соперник, но и полный стадион. Играть в Генуе всегда непросто, на «Марасси» «Сампдория» расцветает, - заявил Аллегри, слова которого цитирует ITASportPress.