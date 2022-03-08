«Ювентус» присматривается к Распадори

Туринский «Ювентус» претендует на форварда «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Распадори.

Ранее 22-летний футболист мог перейти в «Ньюкасл», но предложение английского клуба не устроило «Сассуоло». По данным издания Goal, ссылающегося на журналиста Николо Скира, «сороки» предлагали порядка 25 млн евро.

Теперь же Распадори рассматривается «Ювентусом» как одна из приоритетных целей на летнее трансферное окно, о чём сообщает TeamTalk.

Джакомо Распадори – автор 9 голов и 5 голевых передач в 27 матчах нынешнего розыгрыша Серии А. За сборную Италии он отыграл 7 поединков, сумев отличиться 1 голом.