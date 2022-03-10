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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет выкупить Морату за 15 млн вместо оговорённых 35

10 Марта 2022 • 00:20 Комментировать
Сампдория
...
Ювентус
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12.03 20:00

Туринский «Ювентус» надеется сохранить в своих рядах нападающего Альваро Морату, но не собирается платить «Атлетико» 35 млн евро.

Испанец выступает за «Ювентус» на правах двухлетней аренды, которая подходит к концу летом нынешнего года. Арендный договор обошёлся «Старой синьоре» в 20 млн евро, а полноценный выкуп будет стоить 35 млн.

Туринский клуб хочет приобрести Морату, но готов заплатить только 15 млн. В настоящее время между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом» ведутся переговоры о снижении суммы трансфера. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Сам 29-летний футболист уже заявлял о своём желании остаться в Италии: «Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь на постоянной основе».

В текущем сезоне Альваро Мората провёл 37 матчей за «Ювентус», в которых забил 9 голов и 7 раз ассистировал партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Альваро Мората
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САМПДОРИЯ ЮВЕНТУС
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