«Ювентус» хочет выкупить Морату за 15 млн вместо оговорённых 35

Туринский «Ювентус» надеется сохранить в своих рядах нападающего Альваро Морату, но не собирается платить «Атлетико» 35 млн евро.

Испанец выступает за «Ювентус» на правах двухлетней аренды, которая подходит к концу летом нынешнего года. Арендный договор обошёлся «Старой синьоре» в 20 млн евро, а полноценный выкуп будет стоить 35 млн.

Туринский клуб хочет приобрести Морату, но готов заплатить только 15 млн. В настоящее время между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом» ведутся переговоры о снижении суммы трансфера. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Сам 29-летний футболист уже заявлял о своём желании остаться в Италии: «Если бы это зависело от меня, я бы остался здесь на постоянной основе».

В текущем сезоне Альваро Мората провёл 37 матчей за «Ювентус», в которых забил 9 голов и 7 раз ассистировал партнёрам.