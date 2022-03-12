Мойзе Кин может заменить Белотти в «Торино»

«Торино» мечтает о подписании нападающего Мойзе Кина, выступающего за «Ювентус» на правах аренды.

Мойзе Кин принадлежит английскому «Эвертону», но в настоящее время защищает цвета «Ювентуса» на правах двухлетней аренды с обязательством выкупа. Как сообщалось ранее, «зебры» хотят отказаться от выкупа, поскольку итальянский форвард не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

За ситуацией следит другой туринский клуб – «Торино», мечтающий сделать Кина новым лидером своей атаки после ухода Андреа Белотти, чей контракт истекает летом текущего года.

По информации Corriere dello Sport, «гранатовые» хотели бы оформить аренду Кина с возможностью выкупа. Вероятно, сделать это получится только через год.

В сезоне 2021-22 на счету Мойзе Кина 5 голов в 31 матче за «Ювентус» во всех соревнованиях.