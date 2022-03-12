Де Лихт: «Люблю сражаться с соперником»

Защитник «Ювентуса» Маттайс Де Лихт рассказал о стиле своей игры.

«Мне нравится играть один в один, сражаться с соперником. Считаю такую игру не грязной, а прекрасной. В этом смысле я защитник старой школы. Сейчас много футболистов, которые просто держат позицию и закрывают зоны», — цитирует Де Лихта The Guardian.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 22-летний Де Лихт провёл 23 матча, отметившись двумя забитыми мячами.

Голландский защитник выступает в «Ювентусе» с 2019 года. Ранее футболист защищал цвета амстердамского «Аякса».

За сборную Нидерландов Де Лихт провёл 31 матч, зав в них 2 мяча.